Türkiye’de dün 1 milyon 54 bin 601 MWh elektrik üretildi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 891 megavatsaatle 15.00’te, en düşük tüketim ise 36 bin 299 megavatsaatle 07.00’de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 54 bin 601 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 67 bin 65 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 4 bin 408 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 872 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.