Türkiye'de ilkti! Prestige Mall 18 yılın ardından kepenk indirdi

İstanbul Bahçeşehir'de 2007 yılında açılan ve "lüks ve butik" konseptiyle Türkiye'de bir ilke imza atan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kapılarını kapattı.

Yaklaşık 25 bin metrekarelik alana kurulan ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacme sahip olan alışveriş merkezi, 18 yılın ardından tamamen boşaldı. Haziran ayında başlayan tasfiye süreci, temmuzda sona erecekti ancak bir ay uzatıldı. Son mağazaların da kapanmasıyla Prestige Mall resmen kepenk indirdi.

Defalarca el değiştirmişti

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen AVM, açılışının hemen ardından 2007'de 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu'na satıldı. 2013'te Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş.'nin bünyesine geçen Prestige Mall, o dönem farklı satın alma girişimleriyle de gündeme geldi ancak mülkiyet değişmedi.

Neden kapandı?

Uzmanlara göre pandemi sonrası hızlanan dijitalleşme, online alışverişin artması, yüksek işletme maliyetleri ve ekonomik daralma, özellikle geleneksel yapısını koruyan AVM'leri zora soktu. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50'nin altına düşen merkezde çalışanlar da gelir-gider dengesinin bozulduğunu ve maaşların aksadığını ifade ediyordu.