Türkiye'den Irak seçimleri açıklaması

13 Mayıs 2018

Türkiye, Irak'ta yapılan seçimlere ilişkin "Seçim sonuçlarının yıllardır büyük acılar ve zorluklar yaşayan dost ve kardeş Irak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta ülke genelinde yaşanan bazı terör eylemlerine ve usulsüzlük iddialarına rağmen parlamento seçimlerinin tamamlandığına işaret edilerek "Seçim sonuçlarının yıllardır büyük acılar ve zorluklar yaşayan dost ve kardeş Irak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Seçim sonuçlarının meşruiyetinin tesisi bakımından, söz konusu usulsüzlük iddialarının Irak Yüksek Seçim Kurulu tarafından araştırılmasının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, Irak halkının tüm kesimlerini kucaklayacak bir hükümet kurulmasının, terörizmle mücadele, toplumsal uzlaşı ve yeniden yapılanma gibi çetin sınamaların başarıyla üstesinden gelinmesi bakımından önem taşıyacağına, bölgemizin güvenlik ve istikrarı üzerinde de olumlu yansımaları olacağına inanmaktadır."

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Kaynak: AA