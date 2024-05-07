Türkiye'den İsrail'in Refah'a saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in bugün sabah saatlerinde Gazze'nin Refah kentine düzenlediği kara harekatını eleştirdi.

Yazılı açıklama yayımlayan Keçeli, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Keçeli, "Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı.

Bakanlık sözcüsü şöyle devam etti: "Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."