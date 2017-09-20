Türkiye'den Meksika'ya destek mesajı

20 Eylül 2017

Türkiye, Meksika'da dün meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan deprem dolayısıyla Meksika hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Puebla eyaletinde meydana gelen depremin yüzlerce can kaybına ve hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Meksika halkının acısını paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara şifa diliyoruz. Dost Meksika hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yinelerken, ihtiyaç olması durumunda Türkiye’nin Meksika’ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Meksika Ulusal Sivil Savunma Ajansı, merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusunda, 51 kilometre derinlikte kaydedilen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 248'e çıktığını açıklamıştı.

Meksika'da can kaybı artıyor

Kaynak: AA