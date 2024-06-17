Türkiye'nin en sıcak illeri arasında! Meteoroloji uyardı: hava sıcaklıkları 44 dereceyi bulacak

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının il genelinde 44 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 18 Haziran Salı günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 43 derece olacak. 19 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 26, en yüksek 44 derece olacak. 20 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 26, en yüksek 44 derece olacak. 21 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 44 derece olacak.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.