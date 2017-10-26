Türkiye'ye S-400 uyarısı

26 Ekim 2017

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 savunma sistemiyle ilgili yorumda bulundu.



Türkiye'nin NATO savunma sistemine entegre edilmeyen söz konusu alımının "sonuçları" olacağını ifade eden Çek General Pavel, "Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına katlanmak konusunda da bağımsızlar" şeklinde görüş bildirdi.