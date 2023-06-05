“Türkiye’ye vize uygulamak özgür AB değerleri ile bağdaşmıyor”
Türk ihracatçısı, pandemi döneminde zorunlu kesintiye uğrayan ticari ilişkilerini canlandırmak için fuarlar, ticaret heyeti organizasyonları ve yurtdışında müşteri ziyaretlerine ağırlık vermek isterken bu kez de vize sorunuyla karşı karşıya kalıyor.
Müjde DEMİR
Geçen yıl, özellikle Avrupa ve Amerika vizesinde yaşanan kriz artarak devam ediyor. Vizelerde yaşanan kriz ihracat yapan sektörler ve turizm sektörü için büyük bir mağduriyet yaratıyor. Bu nedenle sektör temsilcileri konuya tepki göstermeye devam ediyor.
Şu an da Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki en önemli sorunların başında geldiğini söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “Yasal bir engeli olmayan Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe gezememesi, eğitim hakkından mahrum kalması, bırakın turist olarak gezmeyi, karşılıklı olarak ekonomiye katkı sunacak olan iş insanlarının dahi vize alamaması kabul edilir bir şey değildir. AB vatandaşları özgürce ülkemizde gezerken, bizim kısıtlamalara tabi olmamız kabul edilemez. Burada haksız bir durum vardır. AB Bilgi Ofisi olan nadir kent ve odalardan olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası her yıl onlarca AB Büyükelçisini Mersin’de ağırlamakta ve bu konuyu her seferinde gündeme getirerek hem lobi hem de baskı oluşturmaya çalışmaktadır” dedi.
Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak bireysel ilişkilerle yürüttükleri Fransa Büyükelçiliği ile yapılan anlaşma neticesinde Mersin iş dünyasına kısmen de olsa kolaylıklar sağlandığını fakat şu an kolaylıkların azaldığına dikkat çekti. Kızıltan, “Bu artık devletin çözmesi gereken bir konudur. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçimlerinde bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız AB ile aramızda vize uygulamasının kalkmasına dair yeni bir kararlı yaklaşımın sergileneceğine dair söz verdi. Avrupa, Türkiye’nin en büyük ekonomik ortağıdır. AB ile üyelik yolunda sayısız konuda, sayısız fasıllarda anlaştık ve birlikte ortak çalıştığımız sayısız alan var. Artık Avrupa Birliği de vize konusunu siyasi bir pazarlık konusu yapmamalıdır, onlar da konuya akılcı yaklaşmalıdır. Özgürlüğü savunan bir Avrupa’nın en önemli ortağı olan Türkiye’ye bu yaklaşımı AB değerleri ile bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.
Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, son dönemlerde yaşanan vize sorununun, yurtdışındaki ticari ilişkileri geliştirme, yeni pazarlara girme, yatırım veya iş birliği yapma arzusunda olan iş dünyasının uluslararası ticarette rekabet edebilirliğini etkileyebilecek önemli bir sorun olduğunu söyledi.
Lokmanoğlu, “Vize sorunu nedeniyle iş gezileri, müşteri ziyaretleri, fuar ve konferans katılımları gibi önemli ticari faaliyetlerde de gecikmeler ve aksamalar yaşanabilmektedir. Vize başvurularındaki kontenjanın 5’te 1’e düştüğü bilinmektedir. İş insanları için vizelerin belli koşullar dahilinde kaldırılması veya yeşil pasaport hak sahipliği kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi faydalı olacaktır” açıklamalarında bulundu.
Vize kolaylığı sağlanmasını bekliyoruz
Vize probleminin, TOBB’un 79. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen komisyon toplantılarında da dile getirildiğine vurgu yapan Lokmanoğlu, “Sorunun çözümüne yönelik olarak, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini güçlendirmesi, ikili ve çok taraflı anlaşmalarla vize muafiyeti veya kolaylığı sağlaması, temel beklentidir. Ancak iş dünyası, en azından bu sorun çözümleninceye kadar, bölgelerindeki iş dünyasının temsilcisi ve kanaat önderi konumunda olan Oda ve Borsa Başkanlarına geçici süreyle de olsa yeşil pasaport verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Kentimizdeki denizcilik camiasının temsilcileri olarak, bizler vize sorunun bir an önce çözümlemesini diliyoruz" dedi.
Olcar: İş dünyası için kayıp
TÜRSAB Hava Yolu Bilet ve IATA İhtisas Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanlık Başdanışmanı Numan Olcar da Schengen Vizesi’nin ekonomi açıdan Mersin'e ciddi zarar verdiğini belirterek, “Sanayi bölgeleri ve limanlarıyla Mersin üretim merkezi durumundadır. Buradaki iş dünyasının ilerleyebilmesi de uluslararası ilişkilerin gelişmesiyle olur. Konsoloslukların büyükelçiliklerin ülkemize uygulamış olduğu vize prosedürü, ekonomi çarklarını döndürecek olan iş dünyası için ciddi bir zaman kaybıdır. Mersin ekonomisi ülke ekonomisi gibi bir kıskaç altındadır. Hammadde almak için yurt dışına gidecek olan bir iş adamı vizesinin geç çıkmasından ötürü zamanında gidemiyor ve maddi olarak da zarara uğruyor. Yetkililerden bu sorunun çözümü için çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Burak Sertbaş: Acil çözüm bulunmalı
İhracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yapan konfeksiyon sektörünün vize sorununu en ağır şekilde yaşayan ihracatçı sektörlerin başında geldiğini belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, yurtdışı seyahatlerinin ihracatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti. Kur baskısı nedeniyle ihracatçıların zorlu bir süreçten geçtiğini, ihracatçıların bu aşamada müşteri ziyareti ve fuar katılımının hayati önem kazandığını, ihracatçı firmaların yöneticileriyle, ihracat, ithalat, tasarım, Ar-Ge departmanlarındaki çalışanların vize başvurularının hızlı ve öncelikli sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizen Sertbaş, önümüzdeki günlerde yapılacak pek çok fuar için ekiplerin vize alamadığına dikkat çekerek, “Hükümetimizin acil üzerinde durması gereken konulardan birisi vize sorunu. Şhengen vizelerinin de ABD vizesi gibi 10 yıllık ve çok girişli verilmesi gerekiyor” dedi.