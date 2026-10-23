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Türkşeker 99 engelli ve eski hükümlü ile makina fabrikalarına 83 sürekli işçi alacak. Noter huzurunda kura çekildi sıra geldi sonuçların ilanına... Binlerce kişi Türkşeker resmi sitesini kontrol ederken "Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı?

Hayır, şu dakika itibarıyla Türkşeker kura sonuçları açıklanmış değil. Kurum, saate dair net bir bilgi paylaşmadı.

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Türkşeker'den yapılan açıklamada "Noter kura işlemi sonuçları 23 Ekim 2026 tarihinde Kurumumuz

https://www.turkseker.gov.tr/ internet sitesinde ilan edilecektir.

Bununla birlikte işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından az başvuru yapılan ilanların adayları ise ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince kuraya tabi tutulmayacaktır" denildi.