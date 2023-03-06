TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’dan hükümete ‘deprem’ çağrısı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, Türkiye’nin 10 şehrinde büyük yıkıma neden oldu. Deprem bölgesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kurum yaraların sarılması için ilk andan itibaren büyük çaba sarf ediyor. Bu kuruluşlardan biri de Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD).

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan derneğin çalışmalarını, bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan toparlanması ve bu şehirlerde istihdamın korunmasına katkı sağlamak doğrultusunda yürüttüğünü söylüyor. Hürriyet gazetesine konuşan Turan, bölgenin yapılanmasının sadece bir inşaat projesi olarak ele alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Olası İstanbul depremi için de hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Turan, hükümete ‘Afet Bakanlığı’ kurulması çağrısında bulundu. “Afet sürecinde kamu, yerel yönetim, özel sektör ve STK’lar arasında koordinasyonu ve işbirliğini esas almalıyız. Bunun için afet öncesinden başlayarak planlı şekilde, düzenli kurulacak mekanizmalara ihtiyaç var” diyen Turan, “Ülkemiz pek çok afetin yaşandığı bir coğrafyada Afet Bakanlığı kurulması değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.