TÜSİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2017

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce (TÜSİAD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği aydınlık geleceğin, ancak cumhuriyet ilkelerinin ışığında kapsamlı demokratik ve yapısal reformlar ile inşa edilebileceği belirtilerek, "21. yüzyılda rekabette önde, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet ile birlikte kazanılan ve akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilen değerler bugünkü varlığımızın olduğu gibi geleceğimizin de en önemli teminatıdır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve değerlerinin rehberliğinde gündemde yer alan her türlü sorunun çözülebileceğine inandıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği aydınlık geleceği, ancak cumhuriyet ilkelerinin ışığında kapsamlı demokratik ve yapısal reformlar ile inşa edebiliriz. 21. yüzyılda rekabette önde, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bunun için demokrasimizi güçler ayrılığı, özgürlükler, laiklik ve hukuk devleti temellerinde yüceltmek, demokratik değerler ve ekonomik konumumuz açısından dünyada en önemli partnerimiz olan AB'ye üyelik sürecinde ilerlemek ve başta eğitim ile dijital dönüşüm konuları olmak üzere yapısal reform gündemine hızla odaklanmak için kararlıyız. Bizlere çağdaş uygarlık hedefine yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle anıyoruz. 94. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA