Tuzla, Çekmeköy ve Şile Belediye Başkanları AK Parti’ye katıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında, farklı ilçelerden belediye başkanları ve meclis üyelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takıldı.

Haliç Kongre merkezinde düzenlenen programda Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar ve Osman Bilgin’e AK Parti rozeti takıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in yanı sıra Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray, Fevzi Varlı, İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık ile Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak da AK Parti’ye katılan isimler arasında yer aldı.

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun ile Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır da programa katılarak AK Parti rozeti taktı.