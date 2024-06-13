Twitter beğenileri gizleme 2024: Twitter’da (X) beğeniler neden gözükmüyor, nasıl açılır?

Sosyal medya platformu Twitter (X) bu hafta kullanıcılar tarafından tartışılan bir karar aldı. Buna göre, "beğeniler" kısmı artık kullanıcıların profilinde yer almayacak. Peki, Twitter'da beğeniler gizlendi mi? Twitter beğenileri neden görünmüyor? İşte yeni özelliğin detayları...

Twitter (X) beğenileri gizlendi mi?

Artık X'de başkalarının beğendiği tweetleri görüntüleyemeyecek. Yeni güncellemeyle kullanıcılar, kendi paylaşımlarındaki beğenileri hala görebiliyor ancak diğer kullanıcıların paylaşımını kimlerin beğendiğini artık göremiyor.

Platforma yeni gelen bu özellik sayesinde başka kullanıcıların beğenilerini görme şansı kalmadı. Bu sebeple de hiçbir yöntem, kullanıcıların beğenisini görmenize imkan sağlamıyor.