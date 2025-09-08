Twitter neden açılmıyor? X çöktü mü, kapatıldı mı? (İnternet neden yavaş? İnternet ne zaman düzelecek? 8 Eylül 2025)

8 Eylül Pazartesi gece yarısından itibaren Türkiye genelinde Twitter (X) kullanıcıları platforma girişte ve akış yenilemede sorun yaşıyor. Kısa sürede yüzlerce kullanıcı sosyal medyada "Twitter çöktü mü, kapatıldı mı, erişim engeli mi var?" sorularını sormaya başladı.

BTK'dan resmî engelleme kararı yok

Sosyal medya platformuna yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış herhangi bir kapatma veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Ancak uzmanlar, olası bir bant daraltma uygulamasının devrede olabileceğini ve bu nedenle yavaşlama yaşanabileceğini değerlendiriyor.

X (Twitter) ne zaman düzelecek? (Twitter'da erişim engeli 8 Eylül 2025)

Gece yarısından bu yana raporlanan kesintiler, Türkiye’nin birçok ilinde eş zamanlı olarak görülüyor. Sorunun kaynağına ilişkin resmi açıklama gelmese de kullanıcıların paylaşımlarına göre erişim kısmen devam ediyor. Sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin bir bilgi de henüz yok.

Downdetector verilerine göre, Türkiye genelinde X (Twitter) uygulamasında dünden bu yana yavaşlama ve erişim problemleri rapor edildi.