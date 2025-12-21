Üç aylar bugün mü başlıyor, ne zaman?
Recep, Şaban, Ramazan ayını kapsayan üç aylar bugün başladı. İslam alemi bu üç ay boyunca özellikle de kandil gecelerinde bolca ibadet yapıp rahmet, bereket ve manevi yenilenme yaşayacaklar. 25 Aralık'ta ise Regaib Kandili idrak edilecek.
Müslümanların sabırsızlıkla beklediği üç aylar geldi. Maneviyatın tavan yaptığı bu aylarda birçok kandil gecesi de idrak edilecek. Öte yandan üç aylar başlangıcı 33 yıl sonra aynı yılda iki defa yaşanıyor.
Üç aylar takvimi
21 Aralık 2025 – Üç ayların başlangıcı
25 Aralık 2025 – Regaip Kandili
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı
