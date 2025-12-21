Üç aylar bugün mü başlıyor, ne zaman?

Müslümanların sabırsızlıkla beklediği üç aylar geldi. Maneviyatın tavan yaptığı bu aylarda birçok kandil gecesi de idrak edilecek. Öte yandan üç aylar başlangıcı 33 yıl sonra aynı yılda iki defa yaşanıyor.

Üç aylar takvimi

21 Aralık 2025 – Üç ayların başlangıcı

25 Aralık 2025 – Regaip Kandili

15 Ocak 2026 – Miraç Kandili

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı