Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaip kandili tarihi..

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Üç ayların başlangıç tarihi son zamanlarda sıklaştı. Heyecan her geçen gün artarken net tarih öğrenilmeye çalışılıyor. İşte "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı...

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre üç aylar 10 Aralık Perşembe günü başlıyor. Regaib Kandili de aynı gün idrak edilecek.

2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.