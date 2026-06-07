Üç ilde altı belde için sandık kuruldu
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini belirlemek üzere seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00'de başlarken, sandıklar 17.00'de kapanacak.
Türkiye'nin üç ilinde belde statüsü kazanan yerleşim yerleri için bugün yerel ara seçim yapılıyor.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'de Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçmenler oy kullanıyor.
Seçimlerde belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri belirlenecek.
362 mahallede de seçim var
Yerel ara seçim kapsamında ayrıca Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde bulunan 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri de gerçekleştiriliyor.
Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başlarken, sandıklar saat 17.00'de kapanacak. Sayım işlemlerinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.
Seçime 27 siyasi parti katılıyor
Altı beldede yapılacak seçimlere 27 siyasi parti katılıyor. Birleşik oy pusulasındaki sıralama ise 21 Nisan'da çekilen kura sonucunda belirlendi.
Seçim sonuçlarıyla birlikte belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinin ilk belediye başkanları ve belediye meclisleri belli olacak.