Uçağın kurtarılması için havalimanı bir gün kapatılacak

16 Ocak 2018

Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanıp yamaçta duran PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı için kurtarma planı hazırlandı.

Plana göre, Trabzon Havalimanı, 18 Ocak Perşembe günü sabah saat 04.00 itibarıyla 24 saat süreyle hava trafiğine kapatılacak.

Pegasus'tan Trabzon kazasına ilişkin yeni açıklama

Ulaştırma Bakanlığı inceleme başlattı

Pegasus, Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili Ulaştırma Bakanlığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının, 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı’na inişi sonrası pist başında manevra sırasında pistten çıkmasının havalimanı kaynaklı olmadığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada “Bazı basın yayın organlarında, 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait ''PC8622'' sefer sayılı yolcu uçağının, pist başında manevrası sırasında pistten çıkmasının Havalimanı kaynaklı olduğuna yönelik asılsız iddialar almaktadır. Söz konusu haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu PC8622 sefer sayılı uçak Trabzon Havalimanı’na normal bir iniş yapıp, yavaşlama ivmesi ile pisti kat ettiği sırada, pist sonuna yaklaşık 300 metre kala, henüz anlaşılamayan bir nedenle, pistin sol tarafına doğru kaymış, şerit sahayı kat etmek sureti ile deniz tarafında bulunan eğimli araziye düşerek kaza/kırım yapmıştır. Söz konusu kazanın kaza/kırım raporu henüz çıkmamış ve kazanın nedeni halen belirlenmemiştir.” denildi.

Kaynak: DHA