Uçak bilet fiyatlarına zam geldi! THY ve Pegasus fiyatları güncelledi
THY ve Pegasus, 1 Ağustos itibarıyla iç hat uçak biletlerindeki tavan ücretine zam yaptı. İç hat biletlerinde tavan ücret 3253 TL'den, 4003 TL’ye çıkarıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatına bugüne kadar zam yapılmadı. 2013'ten sonra ilk kez iç hat biletlerinin tavan fiyatına zam geldi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 2013 yılında belirlenen 3 bin 253 liralık tavan fiyat, 1 Ağustos'tan itibaren 4 bin 3 liraya yükseltildi.
THY ve Pegasus bilet fiyatlarını güncelledi
THY ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatlarını uçuş tarifelerine yansıttı.
Yeni fiyatlara göre, bir uçuşta satılan biletlerin yüzde 80'i 2 bin 503 TL olarak vatandaşlara sunulacak, geri kalan yüzde 20'lik kısmı ise 4 bin 3 TL'den satılacak.