Uçak bilet fiyatlarına zam geldi! THY ve Pegasus fiyatları güncelledi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatına bugüne kadar zam yapılmadı. 2013'ten sonra ilk kez iç hat biletlerinin tavan fiyatına zam geldi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 2013 yılında belirlenen 3 bin 253 liralık tavan fiyat, 1 Ağustos'tan itibaren 4 bin 3 liraya yükseltildi.

THY ve Pegasus bilet fiyatlarını güncelledi

THY ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatlarını uçuş tarifelerine yansıttı.

Yeni fiyatlara göre, bir uçuşta satılan biletlerin yüzde 80'i 2 bin 503 TL olarak vatandaşlara sunulacak, geri kalan yüzde 20'lik kısmı ise 4 bin 3 TL'den satılacak.