Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır." ifadesini kullandı.

"Suriye'de kontrolleri altındaki bölgelerden ülkemize herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin sözlerini tutamadıkları anlaşılmıştır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız." dedi.

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