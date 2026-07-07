Ukrayna, 430 dronla Moskova'ya saldırdı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ukrayna, NATO zirvesi öncesinde Moskova bölgesine doğru 400’ün üzerinde dron gönderdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, akşam saatlerinden yerel saatle 06.00’ya kadar 430’dan fazla dronun Moskova bölgesi yönünde uçtuğunu açıkladı. Sobyanin, hava savunma sistemlerinin çoğu dronu uzak yaklaşma hatlarında etkisiz hale getirdiğini, 36 insansız hava aracını ise Moskova’ya yaklaşırken düşürdüğünü belirtti. ([NAMPA][1])

Moskova dron saldırısı, Türkiye’de düzenlenen NATO zirvesi öncesinde savaşın hava savunma ve uzun menzilli saldırı kapasitesi başlıklarını yeniden öne çıkardı. Ankara’daki iki günlük zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Zirvede savunma sanayi üretiminin artırılması ve Ukrayna’ya uzun vadeli askeri destek sağlanması gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor.

Ukrayna’nın uzun menzilli dron kullanımı, dört yılı aşan savaşta Rusya’nın sınır bölgelerinden başkent çevresine kadar daha geniş bir alanı hedef alıyor. Moskova dron saldırısı, Rusya’nın başkent çevresindeki hava savunma kapasitesini de yeniden piyasa ve güvenlik gündemine taşıdı. Savaşın cephe hattından uzaktaki hedeflere taşması, NATO zirvesi öncesi diplomatik baskıyı artırdı.

Moskova hava savunması 36 dronu yaklaşma hattında düşürdü

Sobyanin, devlet destekli MAX platformundaki açıklamasında 430’dan fazla dronun Moskova bölgesi yönünde uçtuğunu bildirdi. Belediye Başkanı, hava savunma güçlerinin dron akınını büyük ölçüde başkente ulaşmadan durdurduğunu söyledi. 36 düşürülen insansız hava aracı, Moskova’ya yaklaşma hattındaki tehdidin boyutunu gösterdi. ([NAMPA][1])

Moskova dron saldırısı, Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava aracı stratejisindeki ölçek büyümesini yansıttı. Kyiv, son aylarda Rusya içindeki enerji altyapısı, lojistik noktaları ve askeri hedeflere yönelik saldırılarını artırdı. Rusya ise aynı dönemde Ukrayna şehirlerine füze ve dron saldırılarını yoğunlaştırdı.

Savaşın bu aşamasında iki taraf da hava saldırılarını cephe hattının ötesinde caydırıcılık aracı olarak kullanıyor. Rusya, Ukrayna’nın enerji ve sivil altyapısını baskı altında tutmaya çalışıyor. Ukrayna ise Rusya’nın arka alanlarında maliyet yaratmayı ve Moskova üzerindeki güvenlik algısını değiştirmeyi hedefliyor.

Moskova dron saldırısı, askeri etkisinin ötesinde psikolojik ve diplomatik sonuçlar da doğuruyor. Başkent yönüne yönelen yüzlerce dron, Rus hava savunmasının aynı anda çok sayıda hedefle mücadele kapasitesini test ediyor. Ankara’daki NATO zirvesi öncesi zamanlama, saldırının siyasi etkisini daha görünür hale getirdi.

Belgorod saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti

Rusya’nın güneybatısındaki Belgorod bölgesi de Ukrayna kaynaklı saldırıların hedefi oldu. Belgorod geçici bölge valisi Aleksandr Shuvaev, Belgorod kenti ve çevre ilçeyi hedef alan birkaç füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Shuvaev, Belovskoye köyünde ilk füze saldırısı sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Belgorod, savaş boyunca Ukrayna sınırına yakın konumu nedeniyle düzenli saldırılara maruz kaldı. Moskova dron saldırısı ile aynı dönemde gelen Belgorod açıklamaları, Rusya’nın farklı bölgelerinde güvenlik baskısının arttığını gösterdi. Sınır bölgeleri, cephe hattı dışındaki en kırılgan alanlar arasında kalmayı sürdürüyor.

Ukrayna tarafı, Rusya’nın yoğun hava saldırılarına karşı uzun menzilli misilleme kapasitesini artırmaya çalışıyor. Rusya ise bu saldırıları sivil alanları hedef alan eylemler olarak sunuyor. İki tarafın açıklamaları, savaşın bilgi alanındaki rekabetini de derinleştiriyor.

Belgorod’daki can kaybı, Moskova dron saldırısı ile birlikte değerlendirildiğinde çatışmanın coğrafi yayılımını ortaya koyuyor. Rusya’nın başkent çevresi ve sınır bölgeleri aynı gün içinde ayrı tehdit başlıklarıyla gündeme geldi. Gelişmeler, NATO zirvesi sırasında hava savunması ve uzun menzilli saldırılar konusunu daha acil hale getirdi.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları NATO gündemini ağırlaştırdı

Ukrayna’nın Moskova yönlü saldırıları, Rusya’nın bir gün önce Ukrayna’da düzenlediği ölümcül saldırıların ardından geldi. Pazartesi günü Rus saldırılarında Ukrayna’da 30 kişi hayatını kaybetti. Associated Press, aynı saldırı dalgasında en az 22 kişinin öldüğünü ve 80’den fazla kişinin yaralandığını aktardı; farklı haber akışlarında can kaybı sayıları gün içinde değişti. ([NAMPA][1])

Rusya’nın Kyiv ve çevresine yönelik füze ve dron saldırıları, Ukrayna hava savunmasındaki açıkları yeniden görünür kıldı. AP’ye göre saldırılar, özellikle ABD yapımı Patriot önleyicilere duyulan ihtiyacı öne çıkardı. Ukrayna hava savunması, balistik füzelere karşı daha sınırlı kapasiteyle karşı karşıya kaldı.

Moskova dron saldırısı, bu karşılıklı saldırı döngüsünün yeni halkası olarak öne çıktı. Rusya, Ukrayna şehirlerine geniş çaplı hava saldırıları düzenlerken, Ukrayna da Rusya topraklarının daha derin kesimlerinde hedefler arıyor. Bu dinamik, savaşın askeri maliyetini iki taraf için de artırıyor.

NATO zirvesi, bu nedenle yalnızca diplomatik dayanışma toplantısı olmaktan çıkıyor. Zirve, Ukrayna’nın hava savunma açıkları, mühimmat kapasitesi ve uzun vadeli askeri destek ihtiyacı için karar platformuna dönüşüyor. Moskova dron saldırısı da zirve öncesinde güvenlik gündeminin ağırlığını artırdı.

Zelenskiy müttefiklerden güçlü hava savunma kararı istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara’daki NATO zirvesi öncesinde müttefiklere güçlü karar çağrısı yaptı. Zelenskiy, dünya ülkelerinin, özellikle ABD ve Avrupalı ortakların, zirveden Ukrayna hava savunmasını destekleyen kararlarla çıkmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

Zelenskiy’nin çağrısı, Rusya’nın son saldırılarının hemen ardından geldi. Kyiv yönetimi, Patriot sistemleri ve önleyici füze tedariki konusunda daha somut taahhütler istiyor. Rusya’nın balistik füze kullanımı arttıkça, Ukrayna’nın mevcut hava savunma mimarisi üzerindeki baskı da büyüyor.

Moskova dron saldırısı, Ukrayna’nın yalnızca savunma değil, uzun menzilli karşı saldırı kapasitesini de masaya taşıdı. Kyiv, Rusya’nın saldırı kapasitesini geride karşılamaya çalışıyor. Ancak NATO ülkeleri için bu strateji, tırmanma riski ve destek sınırları açısından hassas bir denge yaratıyor.

Ankara’daki NATO zirvesi, Ukrayna’ya uzun vadeli askeri yardımın nasıl sürdürüleceğini tartışacak. Savunma sanayi üretiminin artırılması, mühimmat tedariki ve hava savunma sistemleri zirvenin temel başlıkları arasında yer alıyor. Moskova dron saldırısı, bu başlıkların yalnızca Ukrayna içinde değil, Rusya’nın derinliklerinde de sonuç ürettiğini gösterdi.

Uzun menzilli saldırılar savaşın yönünü değiştiriyor

Rusya ve Ukrayna son aylarda uzun menzilli saldırılarını artırdı. İki taraf da düzenli olarak cephe hattından uzak bölgeleri hedef alan dron ve füze saldırıları bildiriyor. The Guardian, Ukrayna dron saldırılarının Rusya’nın Sibirya’daki Omsk petrol rafinerisine kadar ulaştığını ve bunun savaşın en uzun menzilli saldırılarından biri olarak kayda geçtiğini aktardı.

Ukrayna ayrıca Ust-Luga ve Vysotsk gibi Baltık Denizi limanlarını, Kaluga ve Yaroslavl’daki hedefleri de vurdu. Rusya ise Kyiv’e ve Ukrayna’nın diğer bölgelerine füze ve dron saldırılarını sürdürdü. Financial Times, Rusya’nın 6 Temmuz’da Kyiv’e düzenlediği saldırının Ankara’daki NATO zirvesinden bir gün önce gerçekleştiğini bildirdi.

Moskova dron saldırısı, bu uzun menzilli karşılıklı baskı stratejisinin başkent boyutunu temsil ediyor. Ukrayna, Rusya’nın enerji, lojistik ve güvenlik altyapısını hedefleyerek Moskova’nın savaş maliyetini artırmaya çalışıyor. Rusya ise Ukrayna’nın kentleri ve kritik altyapısı üzerinde hava baskısını sürdürüyor.

Savaşın bu aşaması, hava savunma sistemlerini çatışmanın merkezine yerleştiriyor. dron sürüleri, klasik hava savunma mimarisini maliyet açısından zorluyor. Balistik füzeler ise önleyici füze kıtlığını daha kritik hale getiriyor. NATO zirvesi bu nedenle savunma üretim kapasitesi açısından daha somut kararlar üretmek zorunda kalabilir.

Ankara zirvesi askeri destek kararlarına odaklanıyor

Ankara’daki NATO zirvesi, Ukrayna savaşı nedeniyle ittifakın savunma üretimi ve uzun vadeli yardım mekanizmalarına odaklanıyor. Zirve, Türkiye’de 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Gündem, Ukrayna’ya askeri desteğin sürdürülebilir hale getirilmesi ve Avrupa savunma sanayisinin kapasitesinin artırılması etrafında şekilleniyor.

Moskova dron saldırısı, zirve öncesinde müttefiklerin tartışacağı güvenlik başlıklarına doğrudan bağlandı. Kyiv’in uzun menzilli saldırı kapasitesi, Rusya’nın hava saldırılarına karşı savunma ihtiyacıyla birlikte değerlendirilecek. İttifak ülkeleri, Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirirken savaşın tırmanma riskini de hesaplamak zorunda kalacak.

NATO açısından ana sorun, Ukrayna’nın hava savunmasını kısa vadede güçlendirmek ve uzun vadede mühimmat üretimini artırmak olacak. Rusya’nın yoğun saldırıları, önleyici füze stoklarının hızla erimesine yol açıyor. Batılı ülkeler, üretim kapasitesini artırmadan Ukrayna’nın sürdürülebilir savunma ihtiyacını karşılamakta zorlanabilir.

Moskova dron saldırısı, savaşın artık yalnızca cephe hattındaki ilerlemelerle ölçülmediğini gösterdi. Uzun menzilli dron ve füze saldırıları, enerji altyapısından başkent güvenliğine kadar daha geniş bir alanı etkiliyor. Ankara’daki NATO zirvesi, bu yeni savaş ritmine karşı daha kalıcı bir askeri destek çerçevesi üretme baskısıyla toplanıyor.