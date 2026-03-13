Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’nda 14 Türk gemisi bekliyor

Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında, Bakanlık faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezde olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Önemli dünya lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Özellikle doğu-batı aksında, son zamanlarda gelişen doğu-batıyı destekleyen kuzey-güney ya da diyagonal hatlar anlamında ülkemiz gerçekten kıymetli bir noktada." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor'da önemli bir konumu olduğuna işaret ederek, Orta Koridor'dan demir yoluyla Çin'den Londra'ya 18 günde ulaşılacağını, Kalkınma Yolu bitirildiğinde 25 gün gibi bir sürede bu güzergahların tamamlanmış olacağını söyledi.

Orta Koridor'un halihazırda Türkiye'de işleyen bir hat olduğunu ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Tabii sadece koridor ülkemizden geçsin istemiyoruz, onları üç denize de bağlayalım, yani Samsun'dan Mersin'e, İzmir'e ve bütün İstanbul'daki Marmara Bölgesi'ndeki limanlara da bağlayalım istiyoruz. Bir kısmını bağladık, yapmamız gereken işler var." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun da Kars'tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan'a kadar gittiğini dile getirdi.

Söz konusu koridorun Türkiye tarafındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru'nda henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. Bittiği zaman daha kestirme bir güzergahtan Türk Dünyası'na ve Uzak Doğu'ya erişmiş olacağız. Zengezur'a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dahil hepsi bitmiş olur."

Hicaz demir yolu için Suriye ile görüşülüyor

Uraloğlu, Türkiye'nin en önemli uluslararası projelerinden birinin de Kalkınma Yolu Koridoru olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Burası Fav Limanı'ndan çıkıp 1200 kilometreyle ülkemize, oradan da Avrupa'ya gidecek bir güzergah. Burada Irak tarafında henüz bir vaziyet almadık. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, biz ve Irak bu projeyi yürütüyoruz. Son dönemde yaşanan olağanüstü durumlar bu tür projeleri de yakından ilgilendiriyor. Bu, finans yöntemine kabaca karar verdiğimiz ve bundan sonraki aşamada inşaatına başlamayı umduğumuz projelerden bir tanesi. Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak, yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak. Türkiye, Üç Deniz Girişimi'ne stratejik ortak. Adriyatik Denizi'nden, Karadeniz'den Baltık Denizi'ne kadar giden bir koridor. Önümüzdeki dönem içinde ciddi bir katkı sunacağına inanıyoruz."

Uraloğlu, Hicaz demir yolunun da Şam'dan Ürdün'e kadar olan kısmını hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, hattın neredeyse tamamının tahrip olduğunu, belli bir bölümünü hayata geçireceklerini ve bunun için Suriye tarafıyla görüştüklerini anlattı.

"Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti"

ABD'de ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın karşılık vermesi sonucunda önce İran seferlerini azalttıklarını belirten Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye'ye uçuşların durdurulduğunu söyledi.

Uraloğlu, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn uçuşlarının ise günlük olarak iptal edildiğini dile getirerek, "En rahat kullandığımız Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanları oldu, oraları daha aktif kullanabildik. Bu süreçte yine Nahçıvan'daki havalimanına yapılan dronlu saldırı sonucunda Azerbaycan'ın iki uçağı Iğdır'a indi. Oradan da onları sağ salimen Nahçıvan'a göndermiş olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkelerine dönebilmeleri için özellikle Umman'dan ek seferler koyduklarını belirterek, "Muhatabım Bakan ile görüşerek ek seferler koyduk, o devam ediyor." dedi.

Doğrudan transit geçişler noktasında bazı uçuşların diğer ülkelere yönlendirildiğini ifade eden Uraloğlu, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak olağanı etkileyecek bir sonucun doğmasına müsaade etmediklerini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin İran'da 2 uçağının kaldığını belirterek, "Bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. Esasında 12 Gün Savaşı'nda 10 civarında uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik. Bir uçak da Irak'ta kalmış durumda. Personelleri sağ salimen getirildi, herhangi bir problem yok. İlk fırsatta uçakları da oralardan alacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, uçuş iptalleri noktasında hava yolu şirketlerinin farklı öngörüleri olduğunu dile getirerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı ile bu süreçleri organize ettiklerini, kara yolu trafiğini İran yerine Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan güzergahına yönlendirdiklerini ve ilgili ülkelerle de bunu koordine ettiklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın sıkıntılı bir süreç yaşadığına işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Orada en üst seviyede güvenlik seviyesi ilan ettik. Türk bayraklı geminin olmadığını söyleyebilirim. Türk sahipli gemilerle Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Hürmüz Boğazı'nın dünya ticaretindeki, enerjideki, temin noktasındaki önemini biliyorsunuz. Gemilerin sayısına bakarsak 14 Türk sahipli gemi hala orada ama topladığımızda çeşitli sınıflarda 800 gemi halihazırda Hürmüz Boğazı'nda. 6 tane de kruvaziyer gemisi yolcularıyla beraber orada bekleme konumunda. Hürmüz Boğazı'nda 15 gemimiz vardı, bir tanesini İran makamlarından İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok."