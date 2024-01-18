Ümraniye'de bitişik haldeki iki bina çöktü

Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde biri 4, diğeri ise 3 katlı ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen bitişik haldeki iki binanın önündeki yolda, metro inşaatı çalışması nedeniyle göçük meydana geldi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yoldaki göçük yüzünden hasar gören iki bina bir süre sonra yıkıldı.

Olay sebebiyle bölgeye AFAD ve takviye ekipler sevk edildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe-Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan biri 4, diğeri ise 3 katlı iki binada çökme meydana gelmiştir. Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."