Ünal: Sorunun çözümü için adım atıyoruz

11 Ekim 2017

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine ilişkin açıklamada bulundu.

AHaber televizyonunda katıldığı programda konuşan Ünal, "ABD ile vize sorununun çözümü için Dışişleri Bakanlığı düzeyinde adımlarımızı atıyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. Ümit ediyorum ilerideki süreçte vize ambargosu ile ilgili kararları sonlandıracaklardır" dedi. Ünal ayrıca, ABD ile gerilimin askeri operasyonları etkilememesini umduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaşanan krizle ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "Vize kararını Büyükelçi kendisi aldıysa ABD yönetiminin onu bir dakika tutmaması gerekir" diye konuşmuştu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bu açıklamaya cevaben yaptığı değerlendirmede, Büyükelçi Bass'ı savunmuş, söz konusunu adımın, ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Kurulu ile eşgüdüm halinde atıldığını kaydetmişti.

ABD'nin İstanbul konsolosluğundaki bir çalışanın geçen hafta devam eden FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasının neden olduğu krizin ardından ABD, pazar gecesi Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamıştı. Türkiye ise aynı şekilde karşılık vererek ABD'deki misyonlarında ve sınırda ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya almıştı.

Kaynak: Reuters