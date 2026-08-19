Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? e-Kayıt tarihi nedir?

ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde bu kez üniversite kayıtları var. Binlerce kişi konu hakkında bilgi alabilmek için "Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor" diye soruyor.

Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor?

ÖSYM kayıt tarihleri hakkında üniversite öğrencilerini bilgilendirdi. Yapılan açıklamada "2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır" denildi.