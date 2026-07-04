Üniversite sınavı sonuç tarihi... 2026 YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor?

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Milyonlarca adayın katıldığı 2026 YKS'nin ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sonuçların ardından güzel puan alanlar tercihleri bekleyecek. Ger gün artarak devam eden soru "2026 YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor" şeklinde...

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 üniversite sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 2 Temmuz'da ilan edilecek. Tercih tarihi ile ilgili bir bilgilendirme ise geçilmedi.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.