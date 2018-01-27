27 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, eğitimin amacının bir siyasal partiye militan yetiştirmek olmadığına işaret ederek, amacın Türkiye'yi ileriye taşımak olduğunu söyledi. İnsanlığın geçirdiği evrelere atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, bu dönemleri herkesin iyi kavraması gerektiğini de belirtti.

Bir ülkenin saygınlığının ürettiği bilgiyle ölçülebileceğine atıfta bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Şuna artık Türkiye'yi yönetenlerin ve yönetme iddiasında olanların karar vermesi lazım, biz yüksek teknoloji ürünleri ürütecek miyiz, yoksa tüketecek miyiz? 'Biz katma değeri yüksek ürünleri üreteceğiz' diyorsanız, dünyanın saygın ülkelerinden biri oluruz." dedi.

"Türkiye, Güney Kore'den önce otomobil üreten ülkedir"

Türkiye'nin Güney Kore'den önce otomobil üreten ülke olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Buyurun şimdi bakalım. Güney Kore'nin dünya çapında en az 3 otomobil markası var, bizim bir tane bile yok. Her vatandaşın oturup düşünmesi lazım. Bizim ne eksiğimiz var?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, eğitim sistemini de eleştiriler getirerek, eğitim sisteminin milli bir politika olması gerekirken, bakandan bakana değiştiğini bildirdi.

"Biz kendi çocuklarımızı denek olarak kullandık, oysa eğitim milli olmak zorundadır." diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki üniversitelerin de bilgi üretmediğini savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Eğer düşünceyi kısıtlarsanız hiçbir üniversite bilgi üretmez. Eğer bizim yetişmiş insan gücümüz geleceği Türkiye'de değil de başka ülkelerde arıyorsa bu demokrasimizin ayıbıdır. Bir bilim insanı düşünmeyecek de ne yapacak? Üniversiteleri Ortaçağ üniversitelerine dönüştürdüler. Bunlara üniversite denmez, üniversitelerin özelliği her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı yerlerdir. İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yılda buluyor, bugün her saniyede birden fazla buluş var. Dolayısıyla çok hızlı, kararlı ve tutarlı adımlar atmak zorundayız. Tren kaçarsa yakalayamazsınız."

Partilerinde gerçekten özveriyle çalışan çok sayıda arkadaşları olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ByLock kullanımı dolayısıyla binlerce kişi hapse atılırken, kendilerinin yaptıkları bir çalışmayla Ekim 2016'da "ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini" bir raporla Başbakanlığa bildirdiklerini açıkladı.

Kaynak: AA