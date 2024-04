Ünlü sanatçı Karadağ bizzat söyledi, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Çözün bu sorunu' dedi

Takip Et

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümü dolayısıyla üç günlük resmi ziyareti kapsamında İstanbul’da temaslarını sürdürüyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Büyükelçiliği’nin Tarabya’daki tarihi yazlık rezidansında, iş dünyası, gazeteci, siyasetçi ve spor dünyasından isimlere davet verdi.

Neyzen Burcu Karadağ da davette bir dinleti verdi. Karadağ, konser sonrası Steinmeier’in yanına gidip yaşadığı vize probleminin çözülmesi için ricada bulundu.

Milliyet’e konuşan Karadağ, Steinmeier ile arasındaki diyaloğu şöyle aktardı:

* Böyle bir davet gelince aklıma ilk olarak vize sorunu geldi... Almanya Cumhurbaşkanına direkt gidip böyle bir şey söylenir mi? diye de düşündüm ama yine ‘Söyleyeceğim’ dedim. Konser bittiğinde, Almanya Cumhurbaşkanı sosis kızartırken yanına yaklaştım ve iş insanları ile sanatçıların vize alırken yaşadığı sorunları aktardım.

'Benim kişisel sorunum değil'

* Anlattıklarım üzerine o da, yanındaki çalışma arkadaşlarına ‘Çözün bu işi’ dedi. Belki dışarıdan komik görünebilir ama doğrudan muhatabından vize sorununun çözümünü istedim. Daha sonra Almanya Başkonsolosu da, yaşadığımız sıkıntıları detaylı dinledi.

* Eskiden vize başvurusu yaptığımızda 3 ya da 5 yıllık vize alıyorduk ama şimdi bir haftalık ya da bir aylık veriyorlar. Sanatçılar ve iş insanları da sürekli gidip geliyor. Her defasında yeniden tüm vize işlemlerini yapmak büyük sıkıntı. Bir de her defasında vize masrafı yapıyorsunuz. Bazen de ret yiyorsunuz ve ödediğiniz ücreti geri almıyorsunuz. Bu durum benim kişisel bir sorunum da değil, genel bir sorun. Bunu detaylıca aktardım. Umarım herkes için bir an önce çözülür.