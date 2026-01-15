Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı! Ünlü voleybolcu da gözaltına alındı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen bir operasyon kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında bulunduğu toplam 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, emniyet kaynakları gözaltı işlemlerini doğruladı. Gece saatlerinde gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun, ünlü isimleri de kapsadığı ifade edildi.

Voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alındı

Gözaltına alınan 13 kişiden bazılarının kamuoyunda “torbacı” olarak tabir edilen kişiler olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Soruşturma kapsamında Derya Çayırgan’ın isminin de gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında geçtiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...