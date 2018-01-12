Urla'da denize mazot sızdı liman kapatıldı
İzmir’in Urla ilçesinde denize mazot sızması nedeniyle liman kapatıldı.
Urla Limanı bir yakıt tankından fuel-oil sızması sonucu oluşan kirlilik nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Dün akşam saatlerinde iskelede, deniz üzerinde siyahlıklar gören ve petrol kokusu alan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen görevliler, kirliliğin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
Kirliliğin Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesine ait olduğu belirtilen bir yakıt tankından sızan fuel-oilden kaynaklandığı belirlendi.
Yakıtın bulunduğu bölgeyi çembere alan ekipler, limanı da giriş ve çıkışlara kapattı. Ekipler, fuel-oilin köpüklerle toplanması için çalışma başlattı. Temizleme çalışmalarının bir hafta sürebileceği belirtildi.
EÜ Dekan Vekili Prof. Dr. Uğur Sunlu, fakültelerine ait kazan dairesindeki yakıt tankındaki arıza nedeniyle sızıntı oluştuğunu belirtti. Sunlu, 150 litre yakıtın denize aktığını, deniz canlılarının zarar görmediğini söyledi.