Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

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Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine vekalet edecek isim, Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle belirlendi. Dördüncü turda tamamlanan oylama sonucunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, belediye başkanvekili seçildi.

Belediye Meclisi'ndeki seçimlerde CHP'li 27, AK Parti ve MHP'li ise toplam 17 meclis üyesi oy kullandı. Dördüncü turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kaldı. Dört oy ise geçersiz sayıldı.

Ne olmuştu?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçimi yapılması için İstanbul Valiliği seçim tarihini açıklamıştı.

Dedetaş ise cezaevinden yaptığı açıklamada, "Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım" ifadelerini kullanmıştı.