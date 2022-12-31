Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polislerce, narkotik madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarının engellenmesi amacıyla 27 Aralık'ta çalışma yapıldı.

Çalışma çerçevesinde Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüpheliler Y.D., F.Y. ve K.Ö'yü durdurdu. Zanlıların üst aramasında 160 gram bonzai ile 2 bin 240 lira ele geçirildi.

Şişli'de ise ekiplerden kaçarken park halindeki aracın lastiğinin üzerine uyuşturucu bıraktığı tespit edilen F.D. de yakalandı. Bu kişinin üzerinde de 5.12 gram kokain ile 1570 lira bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ö., Y.D. ve F.D. tutuklandı, F.Y. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.