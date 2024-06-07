Uzmanları uyardı: 'Kaçak gözlükler hem gözlerinize hem ekonomiye zarar veriyor'

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Hakkı Dede, güneş gözlükleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

Güneş gözlüğü takarken orijinal güneş gözlüğü takmaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Dede, "Orijinal güneş gözlüğü takmadığımız sürece ışınlar tam tersi süzmek yerine daha fazla çekip, normal güneş ışığından daha fazla zarar vermektedir. Güneş gözlüğü takmamak orijinal olmayan bir güneş gözlüğü takmaktan daha iyidir. Orijinal olmayan gözlükler plastik materyallerden yapıldığı için çok ucuza mal oluyor. Bölgeden dolayı kaçak gözlük tercihleri oluyor. Güneş gözlüklerinde özellikle CE sertifikalı ve UV ışınlarını doğru süzen orijinal güneş gözlüklerini tercih etmeliyiz. Orijinal güneş gözlüğü ışığın yüzde 75'ini süzmesi lazım ki göze zarar vermesin. Işık hassasiyeti fazla olanlardan polarize cam da kullanılabilir" şeklinde konuştu.

İHA'da yer alan habere göre, kaçak gözlüklerin iki türlü zararı bulunduğunu aktaran Uzm. Dr. Dede, "Normal oda ışıklarını da süzer. Kaçak yollardan alınanları tercih etmemeliyiz. İnsan sağlığını etkilediği ve vergilerden dolayı da devletimize ciddi zararları vardır. Kaçak güneş gözlükleri büyük bir vergi eksikliğine sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaçak gözlükleri hiçbir şekilde tavsiye etmediğini kaydeden Optikçi Semih Bilbay ise, "Alındığı sürece orijinalinin alınmasını ve özellikle optik kişilerden alınmasını tavsiye ediyorum. Kaçak gözlükler fiyat olarak ne kadar düşük olursa olsun sağlık için büyük zararları vardır. En iyisi orijinal gözlük almaktır. Ekonomik çok büyük zararları var. Kaçak olanlarda ÖTV, KDV hiçbir şekilde yok. Kaçak olarak da ülkemize sakıncaları vardır. Göze çok büyük zararları vardır. Gözlük alırken camın kalitesini ve filtresine bakmamız gerekiyor. Özellikle garanti belgesini dikkat edilip mutlaka sorulmalı. Kaçak olanların hiçbir şekilde garantisi yok, piyasada 100 liraya satılanları hiç tavsiye etmiyoruz" dedi.