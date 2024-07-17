Uzundere Barajı’nda geri sayım başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

2025’te su tutacak

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, hedeflerinin 2024 yılı sonunda baraj gövdesini tamamlayarak, 2025 yılı çerisinde suyu tutmak olduğunu açıkladı. Uzundere Barajı’nda şu anda gövde dolgu imalatının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, inşaatta batardo imalatı, rölekasyon yolu tüneli ve enjeksiyon galerisi imalatlarını bitirdik. Ayrıca, 85 bin m3’lük gövde dolgusunun ise 61 bin m3’ lük kısmını tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. diye konuştu.

Erzurumlu üreticilere yılda 14 milyon lira ek gelir

Bin 410 dekar araziye sulama suyu temin edecek Uzundere Barajı’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta “ Baraj sayesinde yöre halkı modern sulama ile tanışacak, 1. 410 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanacak” dedi.

426 bin m3 su depolayacak

Temelden yüksekliği 65 metre olarak projelendirilen Uzundere Barajı’nın gövdesi SSB tipinde projelendirildi. 426 bin m3 depolama hacmine sahip olacak baraj, 1.410 dekar araziye can suyu verecek.