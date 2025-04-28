Vali Gül açıkladı: İstanbul'da okullar depremden etkilendi mi?
İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, kent genelindeki okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini duyurdu.
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından okullarda herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.
Vali Gül, depremin ardından ilgili ekiplerin sahada gerekli kontrolleri gerçekleştirdiğini belirterek, "İstanbul'da okullarımızda deprem kaynaklı herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.