Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha ele geçirildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce İstanbul'da iki araçta milyonlarca Euro ve dolar ele geçirilen soruşturma, tutuklu şüphelilerden Hakkı Doğan'ın ifadesi doğrultusunda Antalya'ya uzandı.

Antalya'daki iş yerinde 1 milyar 541 milyon lira bulundu

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hakkı Doğan'ın ifadesinde adı geçen Antalya'daki bir iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin lira ele geçirildi.

Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da milyonlarca Euro ve dolar ele geçirilmişti

Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik soruşturmanın önceki aşamasında İstanbul'daki iki araçta 16 milyon 440 bin Euro ve 700 bin dolar ele geçirilmişti.

Antalya'daki son aramayla birlikte operasyonlarda ele geçirilen paraların açıklanan Türk lirası karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplamı yaklaşık 2 milyar 475 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan, ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine de inceleme başlatıldı.

5 ilde operasyon düzenlendi

Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen suç yapılanmasına yönelik 6 Ekim 2026'da Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

10 şüpheli yakalandı.

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Tançalan'ın çevresinde bulunduğu değerlendirilen kişilerin para hareketleri ve olası bağlantıları da incelemeye alındı.

Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Soruşturma kapsamında 9 Ekim'de Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden İ.K, O.İ, Z.T, F.P, N.O, R.T, C.K. ve O.D. hakkında tutuklama kararı verildi.

Şüphelilerden F.T. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a ulaştı.

Diğer şüphelilerin para hareketleri inceleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Muhammet Sait Tançalan ve Emine Çakaner'in de aralarında bulunduğu diğer şüphelilere yönelik incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında hem ele geçirilen paraların kaynağı ve gerçekliği hem de şüphelilerin olası bağlantıları araştırılıyor.