Vatandaşı 984 milyon TL dolandırdılar! Bakan Yerlikaya açıkladı: 18 ilde 46 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekenin çökertildiğini açıkladı. 537 kişiyi toplam 984 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 46'sı yakalanırken 41'i ise tutuklandı. Banka hesaplarında 5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilen şebekenin paravan şirketler kurarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini duyurdu.
537 vatandaş 984 milyon TL dolandırıldı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şebekenin yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşları dolandırdığını belirtti. Yerlikaya 41 kişinin tutuklandığını belirtirken, "537 vatandaşımızı 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi" ifadelerini kullandı.
Operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 41'inin tutuklandığını, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
18 ilde operasyon
Yerlikaya, operasyonun Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, katkılarından dolayı valiliklere, savcılıklara ve emniyet birimlerine teşekkür ederek, "Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.
"537 vatandaşımızı 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.
41 TUTUKLAMA”
Tekirdağ merkezli 18 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine” yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık❗️
❌41'i TUTUKLANDI.
5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.