Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da. Erdoğan ve Maduro, gerçekleştirecekleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu törenle karşıladı.
Törenin ardından ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçen Erdoğan ve Maduro, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da yer aldı.
Kaynak: AA