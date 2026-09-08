VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM'den duyuru geldi mi?

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Her yıl binlerce öğrencinin yararlandığı VGM bursu için başvuru tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Eylül ayı ilerlerken son durum sürekli sorgulanıyor. Gün geçtikçe artan soru "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor" oluyor.

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden öğrenim ve yükseköğrenim bursu ile ilgili bir duyuru henüz gelmedi.

İlkokul, ortaokul, lise burs başvuruları geçen yıl 1 Ekim'de başlamış 15 Ekim'de son bulmuştu.

Ön lisans, lisans burs başvuruları ise 21 Ekim'de başlamıştı.