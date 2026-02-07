Yağışlar barajlara yaradı: İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranı, 4 Şubat itibarıyla yüzde 38,1 seviyesine yükseldi. Son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarı, Aralık 2025’e göre 4,6 puan arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de mevcut içme suyunun kaç gün yeteceği de hesaplandı.

Yağışlar ortalamanın üzerine çıktı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2025–4 Şubat 2026 döneminde Türkiye genelinde gerçekleşen kümülatif yağışlar, uzun yıllar ortalamasının yüzde 5,9 üzerinde seyretti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yağış miktarında yüzde 52,4’lük artış kaydedildi.

Barajlardaki su miktarı arttı

Yağışlardaki artış, barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Türkiye genelinde işletmede bulunan barajlardaki aktif depolama hacmi, 4 Şubat itibarıyla 35,9 milyar metreküp olarak ölçüldü. Bu rakam, 31 Aralık 2025’te 31,6 milyar metreküp seviyesindeydi. Böylece barajların aktif doluluk oranı yüzde 33,5’ten yüzde 38,1’e çıkarak 4,6 puan yükseldi.

İstanbul’un 151 günlük suyu var

DSİ’nin verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı geçen yılın aralık ayı sonunda yüzde 18,4 iken, 4 Şubat itibarıyla yüzde 33’e yükseldi. Mevcut seviyeye göre kentte yaklaşık 151 günlük içme suyu bulunduğu hesaplandı.

Ankara’da doluluk yüzde 8,6’ya çıktı

Ankara’daki barajlarda doluluk oranı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 0,2 seviyesindeyken, bu yıl 4 Şubat itibarıyla yüzde 8,6’ya ulaştı. Başkentteki mevcut su miktarının yaklaşık 244 gün yeteceği öngörülüyor.

İzmir’de 173 günlük su hesaplandı

İzmir’de ise barajların doluluk oranı söz konusu dönemde yüzde 0,3’ten yüzde 7,2’ye yükseldi. Bu oran doğrultusunda kentte yaklaşık 173 günlük içme suyu bulunduğu belirtildi.