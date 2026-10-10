Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demirdirek'in “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme” suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Demirdirek'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.