Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme” suçlarından tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demirdirek'in “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme” suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, Demirdirek'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AYDIN DEMİRDİREK’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın DEMİRDİREK, Hakkında “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme” suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.10.2026— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 10, 2026