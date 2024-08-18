Yangınlarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Tunç, hayat kaynağı ormanlara sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.