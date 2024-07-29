Yapay zeka, yatırım vaadiyle dolandırıcılık vakalarını artırdı

"Yapay zeka teknolojisi, tanınmış kişilerin yüzlerini ve seslerini taklit eden sahte videoların üretiminde kullanılabiliyor" diyen Erden Şahin, bu tür sahte videolar aracılığıyla karşılarına çıkan yatırım fırsatlarına ve kazanç vaatlerine inanan kişilere dair dolandırıcılık vakalarının son dönemde çok fazla arttığını belirtti.

Covid-19 ile internet kullanımı da siber dolandırıcılık da arttı

Covid-19 salgınının yaşandığı dönemde internet kullanımının özellikle de internet alışverişinin yoğunlaşmasının siber suçların artmasına neden olduğunu söyleyen Şahin, "Yapay zeka kullanarak ünlü isimlere dair konuşmaları tamamen manipüle edip yerine kendi istedikleri metni koyuyorlar, videoya yerleştiriyorlar. Sanki o kişi konuşuyormuş gibi karşı tarafa duyuruyorlar. O şahıs eğer güven veren bir insansa, buna aldanıyor vatandaşlar ve o mecraya para gönderiyor ya da onların istediği bilgileri aktarabiliyor" ifadelerini kullandı.

Sponsorlu reklamlara dikkat!

Vatandaşların ilgi alanlarına göre karşılarına çıkan sponsorlu reklamlara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, son dönemde rastladıkları bir vakaya ilişkin şunları kaydetti: "Şüpheliler önce 8 bin lira yatırmanızı istiyor ve bir hafta sonunda 26 bin lira kazanacağınızı vadediyor. Parayı gönderiyorsunuz, birkaç gün içerisinde size bir miktar para iade ediyorlar ve güveninizi kazanıyorlar. Daha sonra yatırımınızın karşılığında 10-20 hatta 50 kat kazanacağınızı söylüyorlar. Daha çok para verdiğinizde size bir ekran hazırlıyorlar. Bu ekranda vatandaş yaptığı yatırımları görüyor, çok güzel kazandığını düşünüyor parayı geri çekmek istediklerinde ise kimseye ulaşamıyor. Sadece yatırdıkları paralar şüphelerinin eline geçmiş oluyor."

Kişisel bilgilerin gizliliği korunmalı

Sosyal medya hesaplarında kişisel bilgilerin gizlenmesinin önemine işaret eden Şahin, vatandaşların internet ortamında bir mağduriyet yaşadığında en yakın kolluk birimine, siber suçlar birimine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmaları gerektiğini söyledi.

Şahin, vatandaşların 'Siberay'ı sosyal medya platformlarından takip etmelerini önerdi ve internette kişisel bilgilerin korunmasına, tanımadıkları kişilerden gelen mesajları dikkate almamaya, cihazlarını lisanslı antivirüs yazılımlarıyla korumaya, iki faktörlü doğrulama kullanımına özen göstermelerine dikkat çekti.