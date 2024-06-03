Yargıda düzenleme: Adli para cezası arttı; istinaf süresi belirlendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hükümleri paylaştı.

Tunç'un aktardığına göre 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf kanun yoluna başvuru yapılabilecek.

Yine aynı tarihten itibaren verilen kararlar bakımından kanun yollarına başvuru süreleri 2 hafta olarak uygulanacak ve bu süreler gerekçeli kararın tebliğ edilmesiyle başlayacak.

Konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişiler de maddi ve manevi tazminat talep edebilecek.

İtirazın 'adresi' değişti

Tunç, yeni kuralları madde madde şöyle özetledi:

- Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesindeki uygulanan bazı koruma tedbirleri nedeniyle yapılan maddi ve manevi tazminat istemleri ağır ceza mahkemeleri yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacaktır.

- Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hâkimin belirlenme usulündeki değişiklikler de 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

- ⁠Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması usulünde yapılan değişiklikler de 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı sulh ceza hâkimlikleri yerine idare mahkemelerinde dava açılabileceğine dair hüküm 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Para cezaları artırıldı

- 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları artırılmıştır (Alt sınırı 20 TL yerine 100 TL, üst sınırı ise 100 TL yerine 500 TL).

- 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından önödeme miktarı artırılmıştır (Bir gün karşılığı 30 TL yerine 100 TL olarak hesaplanacaktır.) - 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3.000 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır. - İdari para cezalarına ilişkin sulh ceza hâkimliklerince 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı yapılacak itirazların kesinlik sınırı 3.000 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır.