Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez göreve başladı: Yargımız için ne gerekiyorsa yapacağız

Ankara'daki Yargıtay binasında düzenlenen törende 1. Başkan Vekili Adem Albayrak Kerkez’e mazbatasını takdim etti. Önceki Başkan Mehmet Akarca da Kerkez'e cübbesini giydirdi.

Cübbe giydirme töreninin ardından konuşan Kerkez, uzun ve zorlu bir seçim süreci yaşandığını belirterek, “Kamuoyunu çok meşgul etti ama bugün itibarıyla seçim süreci her şeyiyle bitti. Ben, tamamen kafamdan her şeyi sildim. İçime attıklarımı attım. Bugün hep beraber yargımız için, Yargıtayımız için ne yapılması gerekiyorsa bunlara bakacağız” diye konuştu.

Kerkez konuşmasında, Yargıtay'ın onur ve itibarının korunması için elinden geleni yapacağına, Yargıtay üyelerinin konumu ile protokol yerini, itibarını ve saygınlığını her zaman yüceltmeye çalışacağına söz verdi.

'Önemli olan yargının saygınlığının korunması'

Önceki başkan Mehmet Akarca ise Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez’i canıgönülden tebrik ettiğini ifade ederek, “Bu bir bayrak yarışı. Son derece demokratik geleneklere sahip bu köklü çınarın güçlü gelenekleri bulunmaktadır. Bu güçlü geleneklere hepimiz mutlaka destek veriyoruz, mutlaka katılıyoruz. Ben yüce Genel Kurul’un seçim sürecinde şahsıma göstermiş olduğu teveccüh nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Oy veren ve vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli olan yargının, Yargıtay'ın yücelmesi ve bu kurumların saygınlığının korunması, yargı mensuplarının ve Yargıtay üyelerinin saygınlığının korunmasıdır. Bunun için de yeni seçilen arkadaşımızın elinden gelen bütün gayreti göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması dolayısıyla yapılan başkanlık seçimlerinin 37. tur oylamasında 193 oy alarak ilk sırada yer almıştı.

Ömer Kerkez kimdir?

Hatay'da 1 Temmuz 1966'da Kerkez, Antakya Lisesi'ni bitirmesinin ardından kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Askerliğini Trabzon'da yaptı.

Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı; sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilen Ömer Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14 Şubat 2023'te Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçildi.