Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, yaşamını yitirdi

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre; Savaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Vural Savaş kimdir?

21 Ağustos 1938’de Antalya’da doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de Ankara hakim adayı olarak mesleğine başladı. Sırasıyla Aralık ve Gülnar hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. 7 Kasım 1987'de Yargıtay üyeliğine seçildi. 1990 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyeliği ve 1993 yılında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından 17 Ocak 1997 tarihinde Süleyman Demirel tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi'nin kapatılma davalarını açtı. 19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 7 Eylül 2002'de Demokratik Sol Parti'ye katıldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. 28 Eylül 2013'te Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldu.