Yargıtay’dan emsal karar: Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı

Sık sık iş değiştirilmesinin aile düzenini olumsuz etkilediğine ilişkin dikkat çeken bir karar Yargıtay’dan geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, iş şartlarını gerekçe göstererek sürekli iş değiştiren ve eşine karşı ilgisiz davranan erkeği tam kusurlu sayarak boşanma kararını onadı.

Eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürdü

Bir süredir aynı evde yabancı gibi yaşadıklarını belirten genç kadın, Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Kadın, eşinin sürekli alkol kullandığını, kendisine hakaret ve küfür ettiğini ifade etti. Ayrıca evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesi hakkında çevrede dedikodu yaptığını söyledi.

Mahkemede ifade veren davacı kadın, eşinin sürekli iş değiştirdiğini de dile getirdi. Davalı erkek ise suçlamaları kabul etmeyerek tarafların aynı evde yaşamayı sürdürdüğünü savundu ve davanın reddini istedi.

Yerel mahkemenin kararı onandı

Tarafların iddialarını değerlendiren mahkeme, kadının taleplerini haklı bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Bunun üzerine davalı erkek kararı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi sayılabileceğine dikkat çekti. Kararda, erkeğin ağır kusurlu olduğu belirtilerek yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir yön bulunmadığı ifade edildi.

Yargıtay kararında, "Davalı erkeğin evliliğin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortadadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu ve davacı kadının davasının kabulüne hükmeden ilk derce mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir" denildi.