Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, metro, İETT, EGO, ESHOT bedava mı?

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 29 Ekim 2016'dan bu yana resmi tatil. Bu şanlı direniş gününde milyonlar şehitleri anacak. Tatil gününde otobüs, metrobüs, metro, İETT, EGO, ESHOT'un ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. İşte "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi" sorusunun yanıtı...

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi?

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla daha önce ücretsiz olmuştu.

İstanbul, İzmir, Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nden henüz toplu taşıma ile ilgili bir açıklama gelmedi. Beklentiler yarın otobüs, metrobüs, metronun ücretsiz olacağı yönünde...