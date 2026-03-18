Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda toplu ulaşım, köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

İslam alemi Ramazan Bayramı'nı karşılıyor. Milyonlar 3 buçuk günlük bir tatil yapacaklar. Bu tatilde bayram ziyaretleri yoğun şekilde yapılacak. Vatandaşlar ziyaretler öncesi topu ulaşımın durumunu öğrenmeye çalışıyor. Sık sık "Arefe günü ve bayramda toplu ulaşım, köprü ve otoyollar ücretsiz mi" sorusuna cevap aranıyor.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 00.00’dan 22 Mart 24.00’e kadar yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Ayrıca 20 Mart 00.00’dan 22 Mart 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile belediyelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek.

İBB de 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını belirtti.