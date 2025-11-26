Yazar Meriç Velidedeoğlu yaşamını yitirdi

Cumhuriyet yazarı ve akademisyen Meriç Velidedeoğlu, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

1936 yılında İstanbul’da doğan Meriç Velidedeoğlu, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi mezunuydu. 1976–1992 yılları arasında Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ile akademik çalışmalar yürüten Velidedeoğlu, Türkiye’nin hukuk, laiklik ve devrim tarihi üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalarla tanınıyordu.

Cumhuriyet tarihine ışık tutan çalışmalar

Velidedeoğlu, Atatürk’ün Nutuk’undan derlediği ve görsel materyallerle desteklediği 90 dakikalık sunumuyla uzun yıllar boyunca gençlere ve geniş kitlelere Cumhuriyet’in kuruluş sürecini aktardı. “Devrim Mühürleri”, “Şeriattan Laikliğe” ve “Sevr’den Lozan’a” adlı eserleri; Türkiye’nin hukuki ve siyasal dönüşümüne dair önemli kaynaklar olarak kabul ediliyor.

Bu çalışmalar, yurt dışında da ilgi görmüş; Kıbrıs, Almanya, İngiltere, ABD ve Kanada’daki Türk topluluklarıyla buluşmuştu.

Velidedeoğlu, 2004’ten itibaren Cumhuriyet gazetesinde haftalık yazılarını sürdürüyordu.